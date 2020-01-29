Вор оказался «по понятиям»: вернул автомобиль, угнанный у родившей тройню женщины

Мужчина вышел через соцсети на родственницу молодой мамы и сообщил, где находится автомобиль.
С жительницей Тюменского района Мариной Лобовой произошел фантастический случай. У нее угнали автомобиль, который она оставила на парковке роддома. В этом роддоме Марина родила тройню. Выписали счастливую маму с малышами 26 декабря. После выписки у одного из малышей возникли проблемы, необходима была операция, и Марина вместе с ребенком приехала 2 января на своей машине в роддом. Оставила автомобиль на парковке. А когда 26 января выписалась и собиралась ехать домой, то выяснилось: автомобиль угнали прямо с парковки роддома. «Прошерстили» местные штрафстоянки, но безрезультатно. Написала заявление в полицию. О своей истории Марина Лобовая рассказала Ura.ru. А после публикации родственнице многодетной мамы неизвестный житель написал в соцсети и сообщил, где находится автомобиль.
В полиции подозревают, что именно этот человек и был угонщиком. Мужчину задержали, как оказалось, у него ранее была судимость за угон. А вот американке повезло меньше с угонщиком, самой пришлось «отбивать» свой автомобиль. Жаль, что депутаты так и не приняли законопроект по отмене статьи за угон без цели хищения, а то бы, глядишь, и вора отпустили бы.
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