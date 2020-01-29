Сократить аборты: Патриарх Кирилл предложил путь к увеличению рождаемости

Глава РПЦ вновь напомнил об исключении абортов из системы ОМС.

Патриарх Кирилл напрямую связывает сокращение количества абортов с увеличением населения России. Этот вопрос он вновь поднял в ходе выступления в Совете Федерации, где накануне проходили VIII Рождественские парламентские встречи.

При сокращении искусственного прерывания беременности за 10 лет можно будет увеличить количество населения страны на 10 миллионов человек, подсчитал Патриарх. Священнослужитель опять поднял вопрос о необходимости исключить аборты из системы обязательного медстрахования, сообщает «Российская газета». Правда, Патриарх при этом старательно обходит использование самого слова «аборт», заменяя его сочетанием «лишение человека жизни по желанию».

С идеей исключить аборты из ОМС, сделав их исключительно платными, он выступал еще в 2016 году. В сентябре минувшего года представитель РПЦ подписал обращение с призывом запретить аборты на территории России. Тогда это обращение вызвало большой резонанс в обществе, спровоцировав острую дискуссию.

Патриарх Кирилл заявил, что рост населения до 150 или 160 миллионов человек перестанет казаться «демографической мечтой». Экспертный диалог с Минздравом по данной теме идет, хоть и непросто, подчеркнул глава РПЦ. И добавил – пройти через это необходимо.

Видео: Инфолайф

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