В Челябинске закрывают школы на карантин после смерти ученицы с симптомами гриппа

Школьница была доставлена в больницу с высокой температурой.

Ученица челябинской школы 24 января умерла в городской больнице. Девочке было 13 лет. Одноклассники считают, что школьница умерла из за гриппа.

На сайте школы №94, расположенной по адресу шоссе Металлургов, 53, появилась информация, о том что школа закрыта на карантин по причине высокой заболеваемости ОРВИ. По информации учебного заведения, болезнь затронула 26% учеников.

При этом филиалы школы №94 в поселках Аэропорт и Каштак работают в обычном режиме.

По сообщению комитета образования Челябинска, на карантин закрыта еще одна школа, находящаяся в Ленинском районе, там заболели 23,5% учеников.

За прошедшею неделю в больницы обратились 25 167 человек, с гриппом и ОРВИ. Большее количество больных это школьники.

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