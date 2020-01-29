В Челябинске закрывают школы на карантин после смерти ученицы с симптомами гриппа

Школьница была доставлена в больницу с высокой температурой.
Ученица челябинской школы 24 января умерла в городской больнице. Девочке было 13 лет. Одноклассники считают, что школьница умерла из за гриппа.
На сайте школы №94, расположенной по адресу шоссе Металлургов, 53, появилась информация, о том что школа закрыта на карантин по причине высокой заболеваемости ОРВИ. По информации учебного заведения, болезнь затронула 26% учеников.
При этом филиалы школы №94 в поселках Аэропорт и Каштак работают в обычном режиме.
По сообщению комитета образования Челябинска, на карантин закрыта еще одна школа, находящаяся в Ленинском районе, там заболели 23,5% учеников.
За прошедшею неделю в больницы обратились 25 167 человек, с гриппом и ОРВИ. Большее количество больных это школьники.
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