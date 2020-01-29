Опубликовано видео расстрела киевских полицейских жителем Донбасса

У преступника дважды случилась осечка.
В ночь на 25 января в Деснянском районе Киева житель Донецкой народной республики устроил стрельбу по полицейским. Обнародовано видео нападения с камер наблюдения.
Как сообщает украинская Нацполиция, трое полицейских в гражданском, находясь не на службе, сидели в баре. К ним подошел житель и стал оскорблять их. В ходе конфликта он предложил выйти на улицу.
Судя по записи с камер, поджидая противников, он зарядил пистолет. Во время разборки на улице, он выпустил пулю в одного из вышедших мужчин. Произошла осечка, и тогда он выстрелил во второго полицейского, на сей раз ему удалось ранить соперника. Преступник попытался выстрелить в голову склонившегося над раненым товарищем, но снова произошла осечка. Тогда житель сбежал.
Преступника удалось поймать. По данным украинских властей, это 36-летний житель Донецкой области. В ДНР он служил в разведке «Оплота», участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском.
Раненому офицеру полиции 25 лет, он жив. Врачи успешно прооперировали его.
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