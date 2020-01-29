Опубликовано видео расстрела киевских полицейских жителем Донбасса

Опубликовано видео расстрела киевских полицейских жителем Донбасса

29.01.2020, 13:56, Новости дня

У преступника дважды случилась осечка.

В ночь на 25 января в Деснянском районе Киева житель Донецкой народной республики устроил стрельбу по полицейским. Обнародовано видео нападения с камер наблюдения.

Как сообщает украинская Нацполиция, трое полицейских в гражданском, находясь не на службе, сидели в баре. К ним подошел житель и стал оскорблять их. В ходе конфликта он предложил выйти на улицу.

Судя по записи с камер, поджидая противников, он зарядил пистолет. Во время разборки на улице, он выпустил пулю в одного из вышедших мужчин. Произошла осечка, и тогда он выстрелил во второго полицейского, на сей раз ему удалось ранить соперника. Преступник попытался выстрелить в голову склонившегося над раненым товарищем, но снова произошла осечка. Тогда житель сбежал.

Преступника удалось поймать. По данным украинских властей, это 36-летний житель Донецкой области. В ДНР он служил в разведке «Оплота», участвовал в боях под Дебальцево и Иловайском.

Раненому офицеру полиции 25 лет, он жив. Врачи успешно прооперировали его.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Правительство Украины 29 января приняло решение, согласно которому зарегистрироваться на внутренний авиарейс или поезд можно будет по электронному водительскому удостоверению, сообщил в Telegram украинский премьер-министр Алексей Гончарук. «Сегодня правительство ввело экспериментальный проект – для удостоверения личности при внутренних путешествиях по Украине самолетом или поездом можно будет использовать электронное удостоверения водителя в мобильном приложении «Дія» вместо паспорта. […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика