Казахстан приостановил пассажирское сообщение с Китаем

Казахстан приостанавливает все виды пассажирского сообщения с соседним Китаем, сообщило в среду правительство этой центральноазиатской страны.

Решение было принято на фоне распространения эпидемии нового коронавируса.

В сообщении также говорится, что власти приостановили выдачу виз гражданам Китая.

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