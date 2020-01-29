Казахстан приостановил пассажирское сообщение с Китаем

Казахстан приостанавливает все виды пассажирского сообщения с соседним Китаем, сообщило в среду правительство этой центральноазиатской страны.
Решение было принято на фоне распространения эпидемии нового коронавируса.
В сообщении также говорится, что власти приостановили выдачу виз гражданам Китая.
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