Казахстан приостановил пассажирское сообщение с Китаем

Казахстан приостановил пассажирское сообщение с Китаем

29.01.2020, 13:52, Новости дня

Казахстан приостанавливает все виды пассажирского сообщения с соседним Китаем, сообщило в среду правительство этой центральноазиатской страны.

Решение было принято на фоне распространения эпидемии нового коронавируса.

В сообщении также говорится, что власти приостановили выдачу виз гражданам Китая.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Омске мужчина женился в 92 года, однако скончался через несколько месяцев, его невесте на момент свадьбы был 81 год, рассказали в областном управлении ЗАГС. «В Омской области в 2019 году ряд молодоженов вступили в брак в почтенном возрасте. В зрелом возрасте (75 и более лет) в брак вступили 38 мужчин и 13 женщин. Так, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]mail.com или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика