Protonmail счел необоснованной блокировку сервиса в России

Protonmail счел необоснованной блокировку сервиса в России

29.01.2020, 13:44, Новости дня

Почтовый сервис Protonmail считает блокировку сервиса в РФ необоснованной и готов к диалогу с властями России, сообщили в компании.

«Мы полностью сосредоточены на решении этого вопроса. Мы работаем со швейцарскими властями и готовы к диалогу с российскими властями, поскольку считаем эту блокировку необоснованной», – передает РИА «Новости» сообщение Protonmail.

Ранее в среду Роскомнадзор ограничил доступ к швейцарском почтовому сервису Protonmail.com, с которого происходит рассылка сообщений о «минированиях» в России.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Омске мужчина женился в 92 года, однако скончался через несколько месяцев, его невесте на момент свадьбы был 81 год, рассказали в областном управлении ЗАГС. «В Омской области в 2019 году ряд молодоженов вступили в брак в почтенном возрасте. В зрелом возрасте (75 и более лет) в брак вступили 38 мужчин и 13 женщин. Так, […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика