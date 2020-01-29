Нескольких сотрудников ФСИН арестовали в Кемеровской области

В Кемеровской области арестованы четверо сотрудников ФСИН, сообщил Центральный райсуд города Кемерово.
«Центральным районным судом Кемерово удовлетворены ходатайства следователя Следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех сотрудников ГУФСИН РФ по Кемеровской области», – сообщил суд, передает ТАСС.
Срок содержания подозреваемых под стражей установлен до 20 марта 2020 года.
Источник в правоохранительных органах уточнил, что арестованные являются фигурантами дела о превышении должностных полномочий с применением насилия.
Ранее в среду экс-сотрудники ярославской колонии признали свою вину в избиении осужденных.
В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного ярославской колонии Евгения Макарова следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.
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