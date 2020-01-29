«Евровидение 2020». Назван день выступления участника от Украины

В Роттердаме 28 января прошла жеребьевка участников международного песенного конкурса «Евровидение 2020». Об этом сообщается на сайте конкурса.
Украинский представитель выступит в первом полуфинале, который пройдет 12 мая. Всего в первом полуфинале выступят 17 участников, во втором полуфинале, который состоится 14 мая, – 18.
Участники первого полуфинала: Украина, Северная Македония, Беларусь, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Азербайджан, Мальта, Израиль, Румыния, Бельгия.
Участники второго полуфинала: Австрия, Дания, Молдова, Болгария, Польша, Швейцария, Сан-Марино, Финляндия, Сербия, Армения, Латвия, Исландия, Чехия, Грузия, Греция, Португалия, Эстония и Албания.
Представители стран «Большой пятерки» (Германии, Великобритании, Испании, Италии, Франции) и Нидерландов выступят только в финале, 16 мая.
Таблицы со списками участников разместили на странице конкурса «Евровидение» в Instagram.
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#OpenUp to the #ESC2020 Semi-Final draw * . . SF1: * |. * . . SF2: * |. * . . The Big 5, and our Host Country, The Netherlands, have automatically qualified for the Final. Viewers in those countries will be able to vote in the following Semi-Finals: . SF1: * . SF2: * . . Read more about the draw with the link in our bio * . . #Eurovision
Представителя Украины назовут 22 февраля. Прямые эфиры национального отбора 2020 года состоятся 8-го, 15 февраля (полуфиналы) и 22 февраля (финал) на СТБ и телеканале «UA:Перший».
Конкурс «Евровидение 2020» пройдет в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14 мая, а гранд-финал – 16 мая. Конкурс будут вести актриса и ведущая Шанталь Янзен; ведущая, певица, дважды участвовавшая в Евровидении, Едсилия Ромбли; певец Ян Смит.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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