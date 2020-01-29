Мнение: Когда начнется ледоход?

Ивана Голунова отбили, но сколько еще таких голуновых сидит по откровенно сфабрикованным уголовным делам, одному Всевышнему известно…

Вот хорошая новость. В Москве задержали четверых бывших сотрудников УВД по Западному округу и руководителя отдела по контролю за оборотом наркотиков, уволенных еще в прошлом году за попытку сфабриковать уголовное дело в отношении Ивана Голунова. Им инкриминируется превышение должностных полномочий и хранение наркотических веществ.

Но это еще не ледоход, это всего лишь прорубь во льдах. А настоящий ледоход пойдет, когда силовики начнут соблюдать свои же инструкции. Речь про документ с грифом «совершенно секретно», обнародованный «Новой» в июне прошлого года. Если бы правоохранители неукоснительно соблюдали правила, установленные секретными инструкциями, сфабрикованных уголовных дел был бы куда меньше. Это же очевидно!

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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