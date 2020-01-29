Тральщик «Яков Баляев» спустили на воду в Петербурге

Четвертый серийный корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев» спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в ОСК) в Санкт-Петербурге.

«Мы уже вышли на серию этих кораблей. Вы видите, как мы движемся в развитии, освоении новых технологий, и каждый корабль у нас получается все лучшем лучше», – передает ТАСС слова гендиректора предприятия Владимира Середохо.

В декабре 2017 года корабль противоминной обороны нового поколения для ВМФ «Яков Баляев» заложили на Средне-Невском судостроительном заводе.

25 апреля 2018 года второй серийный стеклопластиковый тральщик проекта 12700 «Иван Антонов» был торжественно спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге.

В сентябре 2019 года в ОСК сообщили, что новейший российский тральщик проекта 12700 «Владимир Емельянов» отправился на заводские ходовые испытания.

В середине декабря в ВМФ сообщали, что «Яков Баляев» спустят на воду в начале 2020 года.





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