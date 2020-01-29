Мнение: Про то, как Наполеон Италию грабил. Вазопись

Во французском музее Севрского фарфора (Sèvres – Cité de la céramique) находится весьма любопытное произведение искусства. Это ваза 1813 года, на которой показан триумфальный ввоз в Париж сокровищ античной скульптуры, которую Наполеон забрал из Италии ради основания собственного Музея Наполеона.

Античные статуи изображены на этой вазе так, как их не изображали никогда.

Французское название этой вещи "Vase Etrusque à rouleaux" («L'Entrée à Paris des oeuvres destinées au musée Napoléon»). Inv. MNC1823.

В высоту она 1,2 метра.

Медальоны на ручках изображают Перикла, Августа, Лоренцо Медичи и Франциска I. Изображения на горлышке — "камеи" с Гомером, богами и т.п.

Ее авторы: художник по фарфору Антуан Беранже (Antoine Béranger, 1785-1867), по рисунку пером, который сделал скульптор Ашиль Валуа (Achille Joseph Etienne Valois, 1785-1862). Форму вазы в 1808 году сделал архитектор Шарль Персье (Charles Percier) в 1808 году, ориентируясь на античные подлинные вещи.

Ваза это не очень остроактуальная, прямо скажем — темка была просроченной: речь тут идет об итальянской кампании 1796 года. Собственно говоря, едва успели обсохнуть золото на этой вазе, как пришлось вертать все взад в Италию, ибо Наполеон пал (1815).

Попробуем составить список всего, что везут в триумфальной процессии (9 thermidor an VI : «fête de la Liberté et des Arts», т.е. 27 июля 1798).

В центре, разумеется, эллинистический Аполлон Бельведерский из Ватиканских музеев. В 1797 году он был передан папой Пием VI французам в соответствии с условиями Толентинского мира. В Лувре ему отвели отдельное почетное пространство. В Италию он вернулся в 1815 году.

Статуя Амура позади него — "Амур, натягивающий лук" с оригинала Лисиппа.

Он принадлежит Капитолийским музеям.

Двигаемся дальше. Тут какие-то картины, одна похожа на "Вознесение", другая на какую-то "Богиню Победы" или "Аврору", но лень искать, я сегодня по скульптурам работаю.

Если можете опознать портретно французов в процессии, кстати, пишите.

О! Наверно они так рафаэлево "Преображение" преобразили своими фарфоровыми красочками.

Едем дальше.

Здесь на носилках несут какую-то менее известную статую. Наверняка, это муза, возможно, что Урания.

Типа вот "Урании Людовизи" (но не она).

Что-то мне, честно говоря, не верится, что в реальности эти мраморные глыбы тащили живые люди на носилках, а не на повозках везли. Это неподъемная тяжесть же.

Здесь тащат, возможно, "Зевса Отриколи" из Ватиканских музеев (а может и не он, кажется, основание сбоку другое, больше похоже на герму).

Здесь безусловно везут "Венеру Медичи". Именно она считалась самой главной и самой красивой статуей Венеры в мире. Лувр был счастлив ее приобрести. Итальянцы были в трауре, что ее утратили, чтобы как-то утешиться, Канова изваял Венеру Италийскую. Когда ее тоже пришлось вернуть в Уфицци, французы были безутешны.

Однако очень удачно, всего пять лет спустя, в 1820-м, французы нашли Венеру Милосскую. Она оказалась в Лувре, и теперь именно она стала "главной" статуей Венеры. Вы думаете, из-за своих достоинств? Нет, просто потому, что французы всегда были отличными музейными пиарщиками, "Мона Лиза" — тоже не самое-самое-самое из произведений Леонардо, просто висит где надо.

Книги и ковры (все то, от чего мы откажемся при коммунизме в эру айфонов).

Этого гражданина вы знаете, он из Ватиканских музеев тоже.

Мне нравится эта необычность представления знакомых вещей (собственно, на этом приеме узнавания+необычности половина совриска построена, увы, поднадоело, когда нарочно).

И вот последний кусочек, чтобы замкнуть круг, и мы снова возвращаемся к повозке с Аполлоном Бельведерским.

Сохранился эскиз этой росписи (простите, нашла только скриншот из фильма). Смотрите, на лошади с предпоследнего кусочка предполагался всадник, мб. сам Наполеон?

О, вот, нашла еще одну статью. Ваза не была полностью закончена даже к 1814 году, когда стало ясно, что Наполеон окончательно пал. На севрской мануфактуре эту идеологически опасную вещь, связанную с культом личности, хотели уничтожить, но ее спас директор, напирая, на ее исключительное техническое качество, например, новаторское крепление ручек и т.п. Новый король Людовик XVIII, которому ее показали в 1815 году, проявил большую толерантность и вкус, повосхищался работой, разрешил ее не уничтожать, сказал только убрать имя Наполеона с "музея" и поменять один из профилей на ручках с Наполеона на короля Франциска.

Вот тут видео, которое позволяет представить ее в пространстве.

***

Ха, все-таки приятно, что аналогичной вазы о ввозе в Париж сокровищ Успенского собора им не довелось создать.

Впрочем, что наши сокровища по сравнению с античными? В глазах французов — только на золотой лом…

Источник: Шакко

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