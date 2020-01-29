Владимир Кузьмин после расставания с любовницей обвенчался с бывшей супругой

Владимир Кузьмин после расставания с любовницей обвенчался с бывшей супругой

29.01.2020, 13:30, Разное

В конце прошлого года в личной жизни российского музыканта произошли перемены. Владимир Кузьмин ушел от своей любовницы Светланы Карпухиной и обвенчался с бывшей супругой Екатериной Трофимовой.
Артист принял решение уйти от любовницы и возобновить отношения с экс-женой, с которой официально развелся после семнадцати лет совместной жизни. Для Светланы Карпухиной такой итог их романа стал неожиданность. Впрочем, музыкант всегда находился на связи с бывшей женой и не прекращал общение. Она поддерживала его в трудные времена и посещала концерты. Полтора года разлуки пошли музыканту и Трофимовой на пользу. Избранница артиста на 27 лет его моложе. Как призналась сама Екатерина Трофимова, в данный момент они счастливы и строят планы на будущее. Уже в этом году планируют во второй раз сыграть свадьбу. Пара обвенчалась и дала клятву верности перед друг другом и Богом.

Со слов Трофимовой, причиной их расставания были не измены мужа, а некий кризис в отношениях и усталость друг от друга. Все это время они боялись возобновить отношения, дабы не повторять прошлых ошибок. Дочь Кузьмина Соня одобряет выбор отца, в то время как брат музыканта считает, что расставание с Карпухиной — это временно.



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