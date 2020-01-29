В Чебоксарах неизвестный в маске Гая Фокса попытался ограбить банк. Видеозапись случившегося появилась в Сети.

Инцидент произошел во вторник, 28 января, в отделении банка на проспекте Максима Горького. Злоумышленник зашел помещение и, угрожая работникам предметом, похожим на нож, потребовал деньги, сообщает РИА Новости.

По неизвестным причинам правонарушитель не смог довести задуманное до конца и покинул отделение банка. Его разыскивает полиция, передает «ТВ Центр».

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