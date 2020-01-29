Кислица о решении ПАСЕ поручить Коксу подготовку доклада о возвращении делегации РФ: Высокий уровень кощунства, если не извращение

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица назвал кощунством решение Парламентской ассамблеи Совета Европы поручить подготовку проекта по санкциям против РФ депутату из Нидерландов Тини Коксу, который готовил почву для возвращения российской делегации. Об этом Кислица написал в своем Twitter.

«Поручить крестному отцу безусловного возвращения России в ПАСЕ Коксу подготовку доклада об обжаловании его полномочий – это даже не смешно. Это очередной высокий уровень кощунства, если не извращение», – считает украинский дипломат.

Доручити хрещеному батьку безумовного повернення Росії в ПАРЄ, Коксу, підготовку доповіді про оскарження її повноважень — це навіть не смішно. Це черговий вищий рівень блюзнірства, якщо не збочення: Москва платить гроші, карати не можна https://t.co/ZuaLO8PANJ vía @ukrpravda_news

— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) January 29, 2020

За проект решения Кокса, которым предлагается подтвердить полномочия российской делегации в ПАСЕ, проголосуют сегодня вечером.

В нем указано, что мониторинговый комитет ПАСЕ усматривает прогресс в выполнении Россией рекомендаций Парламентской ассамблеи. Кокс предлагает вернуть РФ в ПАСЕ без каких-либо ограничений.

«Европейская правда» называла Кокса одним из открытых лоббистов России в ПАСЕ.

27 января началась зимняя сессия ПАСЕ. Литовский представитель Эмануэлис Зингерис выступил против утверждения полномочий делегации РФ «из-за нарушения Россией своих обязательств», в том числе из-за действий РФ в Украине и Грузии. Его поддержали 30 депутатов из национальных делегаций, как того требует регламент. При этом 28 января представитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой был избран вице-президентом ПАСЕ.

Участие в сессии ПАСЕ впервые после полугодового перерыва принимает Украина – страна не участвовала в работе ПАСЕ с 25 июня 2019 года из-за возвращения в ассамблею российской делегации. 16 января 2020 года Верховная Рада проголосовала за возобновление работы Украины в ПАСЕ.

Россия была лишена права голоса в ПАСЕ в апреле 2014 года – сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе. В знак протеста в 2017 году РФ остановила уплату взносов в бюджет Совета Европы (около €33 млн в год), что привело к финансовому кризису в организации. В России заявили, что выплатят Совету Европы долг по взносам, если ПАСЕ «устранит угрозу дискриминации национальных делегаций». В ночь на 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, которая позволила делегации России вернуться в ассамблею. 26 июня ПАСЕ 116 голосами (против – 62, воздержались – 15) приняла резолюцию о подтверждении полномочий делегации РФ. Украинские депутаты заявили, что в знак протеста покидают сессию ассамблеи. 2 июля Россия выплатила взнос в Совет Европы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Теплая зима стала причиной того, что кроты вышли из спячки и начали проявлять активность раньше времени. Доктор биологических наук, директор Институт пест-менеджмента Валентин Рыльников объяснил, насколько велик урон от кротов и как с ними бороться. По словам эксперта, кроты не являются вредителями, более того, эти животные нуждаются в защите и охране. «Единственный ущерб, который от […]