Азербайджанские журналисты жалуются на ограничения на работу СМИ

БАКУ – В то время как Азербайджан готовится к проведению досрочных парламентских выборов 9 февраля, журналисты предупреждают, что наступление на свободу прессы, начавшееся около десяти лет назад, лишь усиливается.

«В стране нет ни одного телеканала или радиостанции, представляющих независимую или альтернативную мысль», – говорит журналист-расследователь из Баку Хадиджа Исмаилова.

Она отсидела два года в тюрьме за журналистские расследования, посвященные коррупции среди государственных чиновников. Как и другие независимые журналисты в Азербайджане, Исмаилову все болььше тревожит контроль правящей элиты над большинством местных СМИ.

По ее словам, в условиях отсутствия непартийных публикаций, в которых обсуждались бы предстоящие выборы, люди ищут информацию и вступают в дискуссии в социальных сетях, подвергаясь серьезному риску за выражение взглядов, не согласующихся с правительственной точкой зрения.

«Обязанностью СМИ является создание условий для избирателей, чтобы они могли делать осознанный выбор, изучать кандидатов, их платформы и иметь возможность сравнивать этих кандидатов, – говорит Исмаилова. – Мы уже давно не были свидетелями предвыборных дебатов в Азербайджане».

В 2009 году правительство президента Ильхама Алиева запретило западным вещательным компаниям, таким как Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Би-Би-Си и «Голос Америки», использовать местные частоты, что значительно сократило охват аудиторий этих СМИ в Азербайджане.

Тогда Госдепартамент назвал этот шаг «серьезным откатом от свободы слова».

Такую озабоченность выражали в дальнейшем и последующие администрации Белого дома.

После этого Алиев укрепил свою власть, отменив ограничение на занятие должности президента одним лицом более двух сроков и увеличив президентский срок с пяти лет до семи.

Эти шаги сопровождались наступлением на оппозиционных активистов и журналистов, таких как Исмаилова, которой запрещено выезжать за границу из-за публикаций в международных изданиях о предполагаемых хищениях, секретных интересах в горнодобывающей промышленности и незаконном владении бизнесом членами семьи президента.

Журналист Сеймур Хази, отсидевший в тюрьме пять лет по обвинениям в «хулиганстве», во многом повторяет оценки Исмаиловой об удручающем состоянии азербайджанских СМИ.

«Здесь нет ни критических газетных публикаций, ни возможностей для телевидения, – говорит Хази. – За исключением нескольких проектов на YouTube независимых и критических СМИ в Азербайджане нет».

После недавнего визита в Баку делегация наблюдателей на выборах от Парламентской ассамблеи Совета Европы отметила «множество возможностей для улучшения», указав на систематические оскорбления и уголовное преследование лиц, которые выражают критические взгляды в отношении правительства.

В докладе комиссара Совета Европы по правам человека по итогам посещения страны, опубликованном в ноябре 2019 года, говорится, что «никакого прогресса в деле защиты свободы выражения в Азербайджане достигнуто не было».

Базирующаяся в Париже организация «Репортеры без границ» поставила Азербайджан на 166-e место из 180 в своем ежегодном «Всемирном индексе свободы прессы» за 2019 год.

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