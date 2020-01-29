Офис генпрокурора Украины предупредил о мошенниках, действующих от имени его руководства

Офис Генерального прокурора Украины предупреждает о мошенниках, которые действуют от имени его руководства, сообщила 29 января пресс-служба Офиса.

«Лица от имени заместителя Генерального прокурора осуществляют звонки якобы из его приемной в другие учреждения с требованием предоставить неправомерную выгоду, осуществляют попытки посредством телефонных звонков или смс-сообщений побудить народных депутатов и других должностных лиц к незаконным действиям, выражают предложения людям «решить» кадровые вопрос в правоохранительных органах и тому подобное», – сказано в сообщении.

В Офисе считают, что это делается «вероятно, для дискредитации».

«Обращаем внимание, что коммуникация Офиса и его руководства с представителями органов государственной власти по уголовным производствам может происходить только предусмотренный законом способом», – добавили в пресс-службе.

Офис просит сообщать о таких незаконные требования «для установления причастных лиц и предоставления правовой оценки таким действиям».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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