Более 500 рыбаков сняты с льдины на Сахалине

Российские спасатели эвакуировали 536 рыбаков, которые оказались на гигантской льдине, оторвавшейся от берега на Сахалине.

Еще примерно 60 человек добрались до берега самостоятельно во вторник вечером, сообщили представители МЧС.

Спасательная операция длилась около семи часов. На видео с места происшествия показано, как группы людей используют небольшие фрагменты льда в качестве плотов и пытаются грести к берегу. Тем временем, льдина с оказавшимися на ней людьми медленно дрейфует от берега.

Как сообщили некоторые рыбаки, к тому моменту, как их спасли, пролив между льдиной и берегом составил примерно 200 метров в ширину.

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