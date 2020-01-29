Al Jazeera — сторонники Палестины во всём мире протестуют против «заговора века»

После того как президент США Дональд Трамп огласил предлагаемую им сделку для урегулирования палестинской проблемы, во всём мире начались демонстрации и митинги протеста в поддержку Палестины, пишет Al Jazeera. Различные акции в защиту «права палестинцев на возвращение» проходят не только на территории сектора Газа, но и в других странах, говорится в статье на сайте телеканала.



Reuters

В разных городах Палестины, Иордании, Турции и Германии вечером во вторник прошли массовые демонстрации протеста против плана по ближневосточному урегулированию, который огласил накануне американский президент Дональд Трамп, пишет Al Jazeera. На среду также запланированы новые акции протеста в ряде европейских городов, отмечается в статье.

В частности, во многих городах на территории сектора Газа сотни палестинцев вышли на митинги и демонстрации под лозунгами «Заговор века не пройдёт!», обвиняя США и Израиль в нарушении всех международных норм и соглашений, особенно в том, что касается Иерусалима и права палестинцев на возвращение. По словам палестинских активистов, этот план Трампа наглядно продемонстрировал масштабы сговора американцев с «оккупационными властями» Израиля, подчёркивает Al Jazeera.

Участники акций протеста на территории Палестины также выразили свою поддержку главе палестинской администрации Махмуду Аббасу. Кроме того, разгневанные палестинцы сжигали в знак протеста портреты президента США Дональда Трампа и призывали к новым демонстрациям, а во многих палестинских мечетях через громкоговорители транслировалось чтение Корана в знак траура после объявления американского плана, говорится в статье. По сообщениям представителей Красного полумесяца, более двух десятков протестующих при этом были ранены в ходе столкновений с израильскими силами, которые применяли слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов.

Активисты и представители различных партий и молодёжных движений также провели митинг протеста у посольства США в Аммане, столице Иордании. Протестующие выступили против попыток США «ликвидировать» палестинскую проблему путём продвижения интересов «оккупационных израильских властей» и стремления отнять у палестинского народа права самостоятельно решать свою судьбу и лишить палестинцев Иерусалима, пишет Al Jazeera.

Кроме того, акции протеста прошли у американского посольства в Анкаре и консульства в Стамбуле. Участники митингов в Турции подчёркивали, что они не намерены признавать государство Израиль и его действия законными, и выступали в поддержку палестинцев, говорится в статье. Некоторые также высказывали мнение, что нынешний план Трампа был задуман в рамках более масштабного проекта Израиля, который на протяжении уже многих десятилетий стремится укрепить своё положение на Ближнем Востоке.

Как сообщил корреспондент Al Jazeera в Германии, многие представители палестинской и арабской диаспоры также собрались на стихийный митинг у посольства США в Берлине после объявления плана Трампа. Они размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги, осуждающие новый американский план, призывая канцлера Ангелу Меркель не поддерживать инициативу Вашингтона и подчёркивая, что Иерусалим навечно останется столицей Палестины, а законное право палестинцев на возвращение не подлежит никаким обсуждениям.

По словам представителей палестинской диаспоры за рубежом, демонстрации и митинги в поддержку Палестины и против плана Трампа в ближайшие дни будут продолжаться не только на территории сектора Газа и арабских государств, но и в разных странах Европы и всего мира, заключает Al Jazeera.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Теплая зима стала причиной того, что кроты вышли из спячки и начали проявлять активность раньше времени. Доктор биологических наук, директор Институт пест-менеджмента Валентин Рыльников объяснил, насколько велик урон от кротов и как с ними бороться. По словам эксперта, кроты не являются вредителями, более того, эти животные нуждаются в защите и охране. «Единственный ущерб, который от […]