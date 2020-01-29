Против украинских чиновников возбудили дело за отказ запретить импорт электроэнергии из России

Нацполиция Украины возбудила дело в отношении членов национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отказавшихся запретить импорт российского электричества в страну, сообщил лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко, по заявлению которого и было возбуждено дело.

«Главное следственное управление Нацполиции возбудило уголовное производство в отношении председателя и членов НКРЭКУ, которые отказались по обращению министра энергетики запретить импорт российского электричества на Украину», – передает ТАСС слова Ляшко.

Он уточнил, что дело расследуется по статье о служебной халатности.

По мнению Ляшко, «из-за преступной бездеятельности» вокруг импорта электроэнергии из РФ со стороны членов регулятора экономика Украины понесла убытки в виде «17% падения добычи угля, 4% снижения произведенной электроэнергии, а также в виде потерянных тысяч рабочих мест и миллиардов налогов в бюджеты».

В октябре Украина вернулась к импорту электроэнергии из России, который был приостановлен в 2015 году.

Позже экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко рассказал, что решение об импорте электроэнергии из РФ на Украину будет отменено.

Напомним, 25 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.





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