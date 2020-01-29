ПАСЕ решила наблюдать за внесением поправок в российскую Конституцию

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала Россию выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и намерена следить за процессом внесения поправок в российскую Конституцию, говорится в проекте резолюции ПАСЕ о подтверждении полномочий российской делегации.

«Ассамблея предлагает комитету по мониторингу внимательно следить за процессом внесения поправок в Конституцию, который сейчас идет в Российской Федерации, и ясно подчеркивает обязательства каждого государства-члена выполнять решения Европейского суда по правам человека», – говорится в документе, передает ТАСС.

В проекте резолюции также предлагается, чтобы мониторинговый комитет представил полный доклад по этому вопросу как можно быстрее.

Ранее мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подтвердил выполнение Россией ряда рекомендаций после возвращения в организацию и отмечает прогресс в выполнении Минских соглашений.

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 11 февраля.

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