Мнение: Уважение к бизнесменам и изобретателям

Мне прислал письмо читатель, у которого есть опыт работы как инженером, так специалистом по продажам. По его мнению, изобретателю технически нельзя платить много, так как иначе не из чего будет платить тем, кто делает другую важную работу — например, продаёт изобретение. Публикую письмо целиком:

Олег, добрый день!

Периодически читаю ваш блог и хотел добавить пару мыслей по поводу статьи про “угнетение” изобретателей:

https://olegmakarenko.ru/1773957.html

Мне нравится выражение: “Истина это то, что может быть использовано”. Авторство приписывают Будде. Люди в реальности ведут себя не всегда “логично” и “правильно” с точки зрения теории. Это не значит, что люди плохие и не всегда значит, что плоха теория, возможно она просто была неправильно использована.

Доля продавца в стоимости товара может составлять 50% и выше. Если товар стоит условные 100 р., то доля продавца спокойно может составлять 50, 60, 70 рублей. Это реальность. Если уменьшить долю продавца, скажем до 5%, то товар будет стоить не 55 рублей, а 300. Причем его будет сложно найти в свободной продаже и он будет низкого качества. Тоже самое касается и доли производителя. Доля изобретателя обычно ничтожна, если он не берет на себя дополнительные функции, как тот же Генри Форд.

Компания А имеет опыт строительства сложных объектов, в отличие от компании Б. При строительстве космодрома компания А допустила перерасход средств, были выявлены факты воровства и т.п. В итоге стоимость объекта выросла в 5 раз по сравнению с начальной сметой. Если поручить строительство компании Б, которая опыта не имеет, то космодром не будет построен ни за какие деньги. Это реальность.

Изобретатель умеющий грамотно и убедительно доносить свои мысли и идеи, могущий провести экономическую оценку своего изобретения, имеет больше шансов найти пути реализации своей идеи, чем изобретатель без таких навыков. Это реальность. Такие навыки может получить большинство людей. Настоящих интровертов, которые испытываю сильный дискомфорт от общения с людьми, гораздо меньше, чем людей, просто не уважающих своих собеседников, и не желающих объяснить свою мысль на языке цифр.

Вторая мысль про уважение к людям

Не только к людям, но и к ролям которые они выполняют в обществе.

Бизнесмен, чиновник, депутат, – эти люди могут быть хорошими или плохими специалистами в своем деле, они могут быть честными и не очень, – но отзываться о них пренебрежительно или даже используя оскорбительные слова, неправильно.

Уважение никак не связано с прощением некомпетентности и нарушением закона. Я с уважением отношусь к компании А, которая умеет строить космодромы, но если кто-то из этой компании проворовался, то он должен понести наказание.

Если чиновник злоупотребляет служебным положением, то он должен нести ответственность. Если преступление серьезное, то у него не должно быть возможности вернуться на госслужбу.

Если бизнесмен нарушает свои обещания, то я постараюсь не иметь дело с таким человеком.

И, наконец, по теме изобретений

В вашей статье подробно объяснено, почему реализация изобретения гораздо сложней, чем создание самой идеи.

Могу добавить, что реализация идеи – это процесс с вполне осязаемыми вложениями и рисками в случае неудачи. Создание идеи – это процесс во многом случайный, не требующий денежных затрат и не несущий рисков. Идеи приходят в голову либо во время основной работы изобретателя, либо в рамках занятия хобби.

Роль изобретателя важна, но истина такова, что торговля идеями – это не особо прибыльное занятие.

Кстати, если изобретатель возьмет на себя какие-то дополнительные обязательства, например, разработка технического предложения, проведение внедрения своего изобретения (если речь идет по рацпредложение), то ценность такой идеи для условного бизнесмена будет гораздо выше.

Соглашусь с читателем по поводу рисков. Как только мы переходим от фазы чертежей в к попыткам реально внедрить или продать изобретение, мы начинаем нести расходы, которые, как правило, не окупаются. У изобретателей есть две основных претензии к мирозданию: «нам платят мало денег» и «наши изобретения не внедряют».

Обе претензии разбиваются об очевидный вопрос — «если к тебе относятся несправедливо, почему же ты сам тогда не внедришь своё изобретение?». Ответ на этот вопрос известен: потому что большая часть изобретений убыточна, при этом даже те из них, которые на бумаге выглядят неплохо, в реальной жизни вполне могут увести компанию в глубокий минус. Не так-то просто отличить перспективное изобретение от бесполезной вундервафли, ещё сложнее создать работающий в плюс бизнес по использованию этого изобретения.

Идеалистов, желающих «купить собственный товар», то есть вложить деньги в собственное изобретение, среди изобретателей не так-то много — они обычно предпочитают делить риски и прибыль в духе басни «вершки и корешки». Риски должны забирать себе бизнесмен или государство. Прибыль должна доставаться изобретателю.

Что касается уважения к бизнесменам и чиновникам, то тут, к сожалению, всё очень печально. В реальной жизни я не видел ни одного бизнесмена, который позволял бы себе ругань в адрес рабочих или инженеров: бизнесмен может быть недоволен какими-то конкретными инженерами, но ему и в голову не придёт говорить о бесполезности инженеров как класса, его просто не поймут.

Вместе с тем достаточно заглянуть в комментарии к посту про изобретателей, чтобы найти там средневековое двоемыслие — носители левых идей одновременно и поливают бизнесменов грязью, называя «глистами», «ворами» и «паразитами», и пишут про выдуманное ими самими, цитирую, «презрение «деловых людей» ко всяким там умникам и головастикам», — совершенно невозможное в наших широтах явление.

Причина такого двоемыслия в том, что людям низкого культурного уровня обязательно нужно иметь врагов, чтобы вешать на них вину за свои провалы. Обвинять во всём евреев, называть их «жидами», «ворами», «глистами» и «паразитами» в 2020 году уже нельзя. А вот обвинять во всём бизнесменов и чиновников, называть их «бизнюками» и «чинушами», вешать на них ярлыки «воров», «глистов» и «паразитов» можно, это совершенно безопасно — во всяком случае, пока ты не задеваешь конкретного буржуя или чиновника, а разжигаешь ненависть к двум социальным группам в целом.

Источник: Место для дискуссий

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