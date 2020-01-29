Эксперты Samsung приблизили появление датчиков измерения сахара в крови без уколов

Уколы являются самым надежным способом измерения уровня сахара в крови, однако они провоцируют появление неприятных ощущений. Эксперты Samsung пытаются изменить ситуацию с помощью разработки специальных датчиков.

Научные сотрудники SAIT разместили в издании Science Advances информацию о совместном научном исследовании с американскими учеными. Эксперты смогли создать новаторский неинвазивный способ контроля уровня глюкозы в крови человека с помощью применения рамановской спектроскопии. Данная технология использует лазеры для установления химического состава, лучи которых с определенной длиной волны пропускаются через образец. После соприкосновения с молекулами луч рассеивается, затем специалисты анализируют его и делают выводы о химическом составе образца. Аналогичные эксперименты с измерением уровня сахара часто проводились и ранее, однако они сосредотачивались на задействовании статистического устройства для анализа.

Исследователи из корпорации Samsung попытались преодолеть названные ограничения, для чего спроектировали внеосевую систему романовской спектроскопии. Кроме этого, эксперты сформировали методику для измерения уровня сахара во время движения, что способствует снижению неполадок в подобных измерениях носимыми датчиками.

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