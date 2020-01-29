SRF — план Трампа — провокация и требование безоговорочной капитуляции палестинцев

США и Израиль диктуют палестинцам условия, при которых они имеют право на собственное государство — оставаясь при этом под израильско-американским контролем, пишет SRF. В данной ситуации у палестинцев практически нет выбора: Трамп предлагает им, по сути, безоговорочную капитуляцию. Его план — это провокация, которая не принесёт мира, заключает швейцарский телеканал.



Reuters

В занимающем 181 страницу мирном плане американского президента по Ближнему Востоку присутствуют две карты будущего палестинского государства, пишет швейцарский телеканал SRF. На них отчётливо видно, что территории этого государства, словно группа островов посреди моря, со всех сторон окружены землями Израиля.

Внутри самого крупного «островка» присутствуют ещё 15 точек, обозначающих израильские поселения, которые также должны принадлежать Израилю, — и Иерусалим, столица Израиля.

На карте не отображены стены и заборы, которыми отделяются друг от друга территории двух государств, зато обозначены мосты и тоннели, которые должны предоставить палестинцам возможность передвигаться между отдельными частями их страны, не пересекая при этом израильские территории. При этом все подобные перемещения должны находиться под контролем израильских служб безопасности.

По представлениям Трампа палестинское государство должно иметь выход к Средиземному и Мёртвому морям — под контролем Израиля, подчёркивает швейцарский телеканал. Израиль контролирует воздушное пространство над Палестиной, его силы безопасности действуют на суше в любой момент, когда они считают это необходимым.

Новое государство будет полностью демилитаризовано. Правительство палестинского государства не может без согласия Израиля вступать ни в какие международные организации. Оно должно отозвать все иски против Израиля в международном суде и в будущем больше никогда их не подавать. Также палестинское правительство не может подавать в Интерпол на израильских или американских граждан. Разумеется, оно также не имеет права обращаться в подобных случаях в органы правосудия, не являющиеся израильскими или американскими.

Палестинское государство может существовать лишь в том случае, если палестинцы выполнят все условия Израиля и США, отмечает SRF.

Как подчёркивает телеканал, условия для существования их собственного государства палестинцам диктуют США и Израиль. Если палестинцы их примут, Трамп обещает им инвестировать средства в их инфраструктуру, создание рабочих мест и повышение уровня жизни. Общая сумма капиталовложений должна составить $50 млрд.

Если они отклонят это предложение, то, по версии Трампа, упустят историческую возможность. «Жрите или умрите!» — таков девиз американского президента, продолжает швейцарский телеканал. Палестинцам при таком раскладе мало что остаётся. Если они согласятся на собственное государство при выдвинутых условиях, они всё равно останутся под израильско-американским контролем.

Даже если в будущем они откажутся от применения силы в отношении Израиля, данные условия не позволят им получить полную автономию. То, чего Трамп требует от палестинцев, — это не что иное, как «практически безоговорочная капитуляция». Это провокация, которая едва ли принесёт региону мир, заключает швейцарский телеканал SRF.

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