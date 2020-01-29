Mattel выпустила Барби с витилиго, а также без волос

Американская компания по производству игрушек Mattel представила новую серию куклы Барби, среди них есть игрушки без волос и с витилиго. Об этом сообщает CNN.

Mattel заявила, что хочет продемонстрировать многомерный взгляд на красоту и моду с помощью дополнений к своей линии Barbie Fashionistas, а также показать разную внешность, на которой иногда отражается болезнь.

«Если девушка по какой-либо причине испытывает выпадение волос, она может увидеть свое отражение в линии», – отметили в компании.

Витилиго – хроническое заболевание кожи, которое проявляется нарушением пигментации.

В прошлом году Mattel выпустила Барби в инвалидной коляске и с протезом ноги. В этом году компания добавила еще одну модель куклы с протезом.

В 2015 году Mattel впервые выпустила серию Barbie Fashionistas, в которой были представлены куклы с разным типом внешности и разной комплекции. В 2019 году появилась Барби с протезом ноги и в инвалидной коляске.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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