Гончарук рассказал, какие дороги в Украине восстановят первыми

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 29 января в Telegram, что украинское правительство определило приоритетные участки дороги, подлежащие восстановлению.

«Правительство продолжает масштабное восстановление дорог. К приоритетным на строительство отнесены наиболее разрушенные участки по основным маршрутам, в частности: М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка (через Винницу); Н-23 Кропивницкий – Кривой Рог – Запорожье; Н-14 Александровка – Кропивницкий – Николаев; Н-11 Днепр – Николаев (через Кривой Рог);Н-03 Житомир – Черновцы и другие», – написал премьер.

По оценке Министерства инфраструктуры Украины, озвученной бывшим главой ведомства Владимиром Омеляном в августе, на ремонт всех дорог в стране необходимо 10 лет и 1 трлн грн. Бывший и.о. главы «Укравтодора» Славомир Новак в августе говорил, что на ремонт 24 тыс. км основных магистралей в Украине потребуется не менее 300 млрд грн (примерно $7,5 млрд).

Программу развития автодорог Украины на 2018–2022 годы Кабмин утвердил 21 марта 2018 года. Общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн. В 2019 году на дорожные работы в госбюджете было предусмотрено 56 млрд грн.

Гончарук заявлял, что в дорожном фонде должно остаться в 2020 году 73,7 млрд грн на строительство дорог.

В 2020 году Государственное агентство автомобильных дорог Украины планирует построить и реконструировать девять объездных путей общей протяженностью 101,5 км.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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