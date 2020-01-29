Трамп подпишет соглашение о торговле между США, Мексикой и Канадой

Президент США Дональд Трамп подпишет новое соглашение о торговле между странами Северной Америки на церемонии у Белого дома в среду, в которой примут участие около 400 гостей.
Среди них, впрочем, не будет ключевых демократов, которые содействовали одобрению этого соглашения в Конгрессе.
«Президент Трамп отметит еще одно выполненное обещание, обещание данное американскому народу, когда он подпишет Соглашение между США, Мексикой и Канадой», – сообщил представитель Белого дома Джад Дир.
«Соглашение устанавливает новый баланс в торговле в Северной Америке, заменяет Североамериканское соглашение о свободной торговле, которое убивало рабочие места, прекращает аутсорсинг американских рабочих мест и инвестирует в американского рабочего», – заявил он.
Соглашение между США, Мексикой и Канадой должно быть ратифицировано Канадой для вступления в силу. Американский Сенат ранее в этом месяце подавляющим большинством одобрил соответствующий законопроект, направив его Трампу для подписания. Мексиканский парламент уже одобрил соглашение.
Соглашение содержит более жесткие правила в отношении рабочей силы и автомобильной промышленности, но в целом оставляет торговые потоки между тремя странами общим объемом 1,2 триллиона долларов без изменений.
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