Министр связи предложил открыть доступ МВД и ФСБ к данным россиян

Новый министр связи России Максут Шадаев предлагает с 2024 года предоставить онлайн-доступ к разным типам данных граждан уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность. Речь идет о государственных данных, сведениях банков, интернет-сервисов и мобильных операторов. Об этом пишут «Ведомости».

Сейчас для доступа к банковской информации, записям телефонных разговоров и электронной почте правоохранительные органы получают разрешение суда.

В международной правозащитной группе «Агора» считают, что предложение министра невозможно воплотить без изменения законодательства и Конституции. Управляющий партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Рустам Курмаев с этим не согласился. Он отметил, что ограничение конституционных прав, согласно статье 55 Конституции, возможно в случае необходимости «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Эту инициативу министр связи России представил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению «Коммуникации, связь, цифровая экономика».

Шадаев также пообещал, что к 2024 году каждый россиянин сможет получать доступ ко всем данным о себе, которые есть у властей, а также о том, кому они были переданы, в личном кабинете госуслуг.

До назначения в правительство Михаила Мишустина Максут Шадаев занимал должность вице-президента «Ростелекома».

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