Facebook ввел возможность отвязать личные данные от профиля

Социальная сеть Facebook вводит инструмент для пользователей, который позволяет отвязать от профиля личные данные. Об этом 28 января сообщил основатель компании Марк Цукерберг на официальном блоге Facebook.

Отмечается, что инструмент под названием «Off-Facebook Activity» позволит скрывать данные от сторонних сайтов и сервисов, в которых профиль в Facebook используется для авторизации.

Facebook начнёт выводить в ленте новостей оповещения с призывом пройти проверку настроек конфиденциальности, содержащие ссылку на обновленный инструмент проверки конфиденциальности. Этот инструмент позволит узнать, кто может просматривать вашу информацию, включить двухфакторную аутентификацию и посмотреть, какие приложения используют данные учетной записи Facebook для авторизации. В течение нескольких недель Facebook планирует призвать пройти проверку 2 млрд человек.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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