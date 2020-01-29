В СБУ заявили, что вывели на подконтрольную Украине территорию экс-«министра угольной промышленности ДНР»

Контрразведчики Службы безопасности Украины в ходе спецоперации вывели на подконтрольную украинской власти территорию бывшего «министра угольной промышленности» террористической организации «ДНР». Об этом 29 января сообщил пресс-центр СБУ.

«Оперативники и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал заседания «правительства ДНР» и принимал активное участие в формировании внутренней политики «профильного министерства». Он, в частности, осуществлял регулирование деятельности предприятий угледобывающей промышленности и распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях Донецкой области», – говорится в сообщении.

По данным СБУ, после отстранения от должности мужчина начал свой бизнес в оккупированной части Донбасса и размышлял о возвращении на подконтрольную украинской власти территорию.

Сразу после вывода из ОРДО экс-«министр» оформил заявление в СБУ, в котором сообщил о своем участии в функционировании незаконно сформированных на оккупированных территориях «органов власти».

На видеозаписи, предоставленной СБУ, человек, чье лицо скрыто, говорит, что был назначен в правительство «ДНР», которое возглавлял гражданин России Александр Бородай, по протекции «вице-премьера» Александра Калюсского.

«Видя искусственность образования и поддержку его со стороны Российской Федерации, а также незаконность процессов, происходящих в Донецке, я принял решение отказаться от участия в незаконной деятельности так называемой «ДНР», – говорит мужчина.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

СБУ не называет фамилию выведенного. В «правительстве» Бородая должность «министра угольной промышленности» с 16 мая 2014 года занимал Игорь Ивакин. 4 августа 2014-го он был уволен. В октябре 2014 года Ивакина внесли в список сайта «Миротворец».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Андрей Григорьев-Аполлонов, отдыхающий на Пхукете, удивил поклонников необычным внешним видом. После этого публика сравнила наряд певца с «балахоном» Аллы Пугачевой. Артист решил дать концерт в Таиланде, который местные зрители должны запомнить надолго. На днях Григорьев-Апполонов сделал фото в магазине, примерив ярко-оранжевый балахон из шелка. Данное фото он разместил в Instagram. «Завтра зажгу Пхукет!» — подписал […]