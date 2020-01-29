Назван мотив убийства академика РАН

Мотивом для убийства академика РАН, депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева могла оказаться месть.
В прошлом году Алабушев уволил отца подозреваемого, он отправил мужчину на пенсию, говорится в сообщении телеграм-канала Mash.
Семья начала испытывать недостаток в деньгах, сыну пенсионера пришлось работать больше, у него трое детей и беременная жена.
Алабушев якобы заподозрил своего сотрудника в махинациях с продажей зерна, а его сын решил отомстить.
Вместе с тем отец подозреваемого не верит в то, что тот был способен на убийство. По его словам, сын «был тихим, неконфликтным, он как теленок, не псих, даже курицу не обидит». В самоубийство молодого человека отец также не верит.
Следственный комитет на своем YouTube-канале также опубликовал видеозапись с места убийства в частном доме Алабушева. В ролике демонстрируется двухэтажный дом, в одном из помещений видны следы крови на мебели и на полу.
Исполняющим обязанности директора Аграрного научного центра «Донской», руководителем которого был Алабушев, назначен его заместитель Юрий Акулиничев, сообщил представитель центра, передает ТАСС.
Следственный комитет сообщал, что подозреваемый в убийстве депутата Алабушева и его супруги, вероятно, покончил с собой. Ведомство сообщало, что мотивом преступления, возможно, стали личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим.
Депутат законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его жена были найдены убитыми в собственном доме 28 января.
Алабушев также работал директором Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур имени Калиниченко.
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