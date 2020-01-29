Объявившие о разводе Пелагея и Телегин вместе устроили шикарный праздник в честь 3-летия дочери

Объявившие о разводе Пелагея и Телегин вместе устроили шикарный праздник в честь 3-летия дочери

29.01.2020, 13:04, Разное

Пелагея и Иван Телегин объявили о расставании в конце 2019 года, однако 3-летие дочери Таисии отмечали вместе. Звездные родители устроили шикарный праздник в честь дня рождения ребенка.
Расторжение брака знаменитостей шокировало их поклонников и друзей, однако певица подчеркивала, что они с экс-мужем остались в хороших отношениях. Позже Пелагея рассказывала, что готова и дальше общаться со спортсменом, но только ради благополучия общей дочери.

На днях бывшая пара вместе отпраздновала 3-летие наследницы. Артистка устроила роскошную детскую вечеринку, на которую пригласила близких друзей и родственников. На мероприятии работали аниматоры, а помещение, использовавшееся для праздника, было украшено шарами, игрушками и цветами.

Иван Телегин не только присутствовал на празднике маленькой дочери, но и позировал на фото с ее матерью. Судя по всему, звезды действительно сохранили дружеские отношения после расставания.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Андрей Григорьев-Аполлонов, отдыхающий на Пхукете, удивил поклонников необычным внешним видом. После этого публика сравнила наряд певца с «балахоном» Аллы Пугачевой. Артист решил дать концерт в Таиланде, который местные зрители должны запомнить надолго. На днях Григорьев-Апполонов сделал фото в магазине, примерив ярко-оранжевый балахон из шелка. Данное фото он разместил в Instagram. «Завтра зажгу Пхукет!» — подписал […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика