Объявившие о разводе Пелагея и Телегин вместе устроили шикарный праздник в честь 3-летия дочери

Пелагея и Иван Телегин объявили о расставании в конце 2019 года, однако 3-летие дочери Таисии отмечали вместе. Звездные родители устроили шикарный праздник в честь дня рождения ребенка.

Расторжение брака знаменитостей шокировало их поклонников и друзей, однако певица подчеркивала, что они с экс-мужем остались в хороших отношениях. Позже Пелагея рассказывала, что готова и дальше общаться со спортсменом, но только ради благополучия общей дочери.

На днях бывшая пара вместе отпраздновала 3-летие наследницы. Артистка устроила роскошную детскую вечеринку, на которую пригласила близких друзей и родственников. На мероприятии работали аниматоры, а помещение, использовавшееся для праздника, было украшено шарами, игрушками и цветами.

Иван Телегин не только присутствовал на празднике маленькой дочери, но и позировал на фото с ее матерью. Судя по всему, звезды действительно сохранили дружеские отношения после расставания.

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