Николая Баскова после фото с похожим на него младенцем поздравляют с отцовством

В Сети появился снимок Николая Баскова, где он на руках держит, как отметили фанаты, похожего на него младенца. Интернет-пользователи сразу же взялись обсуждать фотографию и выдвигать свои версии по поводу родства ребенка со знаменитостью.

Знаменитый российский эстрадный певец Николай Басков разместил на своей странице в Instagram снимок, на этот раз не со своего концерта, и не со своими коллегами по сцене, а с ребенком на руках. Пользователи Сети поспешили поздравить артиста с отцовством, ведь нашли сходство между ним и младенцем. Некоторые порадовались пополнению в семье певца и спрашивали имя малыша. Однако большая часть подписчиков поняли, что никаких родственных связей между ними нет, хотя и считают, что Баскову пора бы задуматься о рождении дочери. Поклонники желают своему «любимчику» обрести семейное счастье и обзавестись маленькой девочкой.

У знаменитости есть тринадцатилетний сын Бронислав от бывшей жены Светланы Шпигель. Их брак просуществовал с 2001 по 2008 год.

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