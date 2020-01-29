Под Архангельском разъяренный подросток бросил нож в сотрудника ГИБДД

В Холмогорском районе Архангельской области рассерженный подросток бросил нож в сотрудника ГИБДД. По факту случившегося ведется расследование.
По данным FlashNord, 24 января молодой человек попал в аварию. Подросток не справился с управлением и врезался в автобусную остановку. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД составили протокол и вызвали эвакуатор. Однако виновник ДТП оказал им сопротивление.
«Юноша стал оскорблять представителей власти и угрожать им физической расправой, демонстрируя нож. Покинув автомобиль, он бросил нож в сторону сотрудника ГИБДД», – сообщает пресс-служба следкома по области.
Работник Госавтоинспекции не пострадал. Подросток уже признал свою вину. Он рассказал, что сильно расстроился из-за приезда сотрудников ГИБДД и поэтому повел себя неадекватно.
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