Результаты жеребьевки плей-офф Лиги Чемпионов: заядлые болельщики уже знают, как сделать ставку на спорт

Лига Чемпионов – один из самых ярких турниров в мире футбола. Каждый год она собирает миллионы болельщиков по всему земному шару и не меньше желающих поставить на своего фаворита. Как сделать ставку на спорт в этом сезоне, болельщики смогли определить 16-го декабря. Именно тогда состоялась жеребьева, которая выделила пары соперников на 1/8 Лиги. За возможность выйти в четвертьфинал будут бороться 8 пар:

● «Аталанта» начнет сезон в соперничестве с «Валенсией».

● «Реал Мадрид» станет противником «Манчестер Сити», а «Боруссия Д» – клуба «ПСЖ».

● «Наполи» сыграет с «Барселоной».

● «Тоттенхэм» встретится с «РБ Лейпциг».

Остальные пары соперников – «Лион» и «Ювентус», «Челси» и «Бавария», «Атлетико» и «Ливерпуль». Все они сыграют и основные матчи, и ответные.

Старт первых игр Лиги приходится на 18-е февраля. В целом игровых дней в 1/8 финала будет 8. Завершится этот этап 18-го марта. Именно тогда станут известными все имена победителей, который выйдут в четвертьфинал. Если болельщики засомневаются, как сделать ставку на спорт в плей-офф, сделать это они смогут уже на следующем этапе.

Футбол Лига Чемпионов – ставки переходят в активную стадию, а болельщики начинают собираться на турниры

Особенностью Лиги этого сезона является то, что впервые в истории в этап плей-офф прошли представители 5 лучших европейских лиг. Это Англия, Италия, Франция, Германия и Испания. По словам экспертов, такой сезон обещает быть по-настоящему жарким, а результат может оказаться совершенно непредсказуемым. Болельщиков ожидает захватывающий футбол Лига Чемпионов – ставки уже начинают делать!

Президенты клубов-участников и тренеры команд также успели выразить свое мнение по поводу сложившихся пар. Так, Павел Недвед, который является вице-президентом «Ювентуса», остался доволен соперниками своих подопечных.

Футбол Лига Чемпионов – ставки не только на команды, но и на отдельных игроков. Ведь по итогам турнира будут выбраны авторы лучших голов. Сейчас за почетное звание борются четыре претендента, среди которых форвард Луис, нападающий Лаутаро Мартинес, вингер Дуглас Коста и полузащитник Марсель Забитцер.

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