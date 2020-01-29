В России заблокировали почтовый сервис Protonmail из-за сообщений о минированиях

​Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировать доступ к швейцарскому почтовому сервису Protonmail из-за массовой рассылки сообщений о минированиях. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

Как заявляют в ведомстве, с серверов Protonmail на электронную почту судов четырех российских субъектов поступили сообщения с угрозами взрывов. В письмах упоминалось 830 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, среди которых были школы, детсады, больницы и торговые центры, но все эти сообщения оказались ложными.

Как сообщили в ФСБ, почтовый сервис использовался для отправления писем о минировании и в прошлом году.

В Роскомнадзоре отметили, что они неоднократно обращались к Protonmail с требованием предоставить данные для включения в реестр, но компания «реагировала категорическим отказом», поэтому информации об администраторах почтовых ящиков, откуда исходили угрозы, у службы нет.

Ранее стало известно о блокировке в России нидерландского почтового сервиса Startmail. По информации ФСБ, с его серверов поступило более 1 тысячи анонимных сообщений с ложными угрозами о минировании более 16 тысяч объектов.

Напомним, новая волна ложных сообщений о минировании началась в ноябре 2019 года, в основном, она затронула учреждения Москвы и Санкт-Петербурга. С тех пор сообщения о заложенных взрывных устройствах в судах и других общественных местах носят регулярный характер.

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