«Какого х*я». Советник президента получил платежку за газ и пообещал передать Зеленскому справку «о преступлении против энергетической безопасности»

Украинцы все еще получают платежки за газ с ценами, которые примерно на две тысячи гривен выше ожидаемых. Об этом на своей странице в Facebook написал внештатный советник президента Украины Игорь Новиков.
«Сегодня случились два знаковых события: 1. НАК [«Нафтогаз України] и Министерство [энергетики и окружающей среды] громогласно сообщили миру, что для нас (простых смертных абонентов) газ в январе будет по 4650 грн за 1 тыс. м³ (правда без НДС, наценок газсбытов и транспортировки). 3. Пришли платежки за январь с ценой 6913 грн (от, например, «Киевоблгазсбыт») за ту же тысячу кубов, которая как ни крути – вот и близко не 4650 грн. Какого х*я, вполне резонно спросите вы», – написал Новиков.
Он высказал мнение, что причиной высокой стоимости газа является тот факт, что он был закуплен «Нафтогазом» летом по высокой цене, а потому компания не хочет продавать его в ущерб себе.
«Дело продвигалось хорошо. Договора с другими игроками рынка заключались. Особо активные борцы за справедливость благополучно игнорились вплоть до конца декабря, и все шло к большому заработку. Но, как часто бывает, внезапно запахло керосином. Как не Роттердамь низкие рыночные цены на газ – 6000 грн и выше никак не выходит. Почувствовав грядущий зрадопад, менеджмент НАК продвинул постанову Кабмина от 24 января, которая задним числом (от 1 января) пересчитывает мега-профиты. Перевожу: в постанове теперь 4650 грн, а в платежках – как повезет», – отметил советник президента.
Новиков считает, что Офис президента должен наращивать компетенцию для контроля за действиями «Нафтогаза». Он также убежден, что необходимо сесть за стол переговоров и найти компромисс с рынком, чтобы ситуация не повторялась.
Советник президента добавил, что передаст Владимиру Зеленскому справку «о совершении преступлений против энергетической безопасности Украины».
Сегодня случились два знаковых события: 1. НАК и Министерство громогласно сообщили миру, что для нас (простых смертных…
Posted by Igor Novikov on Teisipäev, 28. jaanuar 2020
Согласно постановлению правительства №17 от 24 января, стоимость газа для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК поставляет газ в пределах специальных обязательств, определяется с учетом цены на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF), разницы между ценой газа на TTF и на границе Украины, тарифа на вход в украинскую газотранспортную систему и торговой надбавки НАК.
По договоренности с Международным валютным фондом с 1 января 2020 года Украина перешла на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей. Ожидается, что утвержденный правительством подход к расчету цены на газ будет действовать до 30 апреля. С 1 мая Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.
В январе 2020 года «Нафтогаз» установил оптовую цену на природный газ для населения в 4,65 грн/м³.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Определенные лица не хотят экстрадиции в Украину вероятного организатора убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Москаленко (Левина). Об этом в комментарии «Українським новинам» сообщил заместитель генерального прокурора Виктор Трепак. «Люди, которые не хотят приезда Левина, уже включились в этот процесс и обеспечили его и адвокатами и всем необходимым. Они не хотят, чтобы он был экстрадирован», […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- СМИ сообщили о десятках канадцев на борту разбившегося в Иране самолета / 8 января
- Средняя зарплата в Украине превысила в декабре 12 тыс. грн – Госстат / 28 января
- Озвучены цены на обновленный кроссовер Skoda Karoq для России / 12 декабря
- Обнародована переписка, после которой подрались Бужанский и Лерос / 5 декабря
- Гаджеты: Смартфоны на Snapdragon 865 заменят паспорта и водительские права / 6 декабря
- Прокуратура подозревает 25-летнего уроженца России в организации убийства трехлетнего сына Вячеслава Соболева / 17 декабря
- Зеленский объявил 9 января днем траура в Украине в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране / 9 января
- Кононенко оценил призыв Певцова к Познеру «не гадить в России» / 4 декабря