«Какого х*я». Советник президента получил платежку за газ и пообещал передать Зеленскому справку «о преступлении против энергетической безопасности»

Украинцы все еще получают платежки за газ с ценами, которые примерно на две тысячи гривен выше ожидаемых. Об этом на своей странице в Facebook написал внештатный советник президента Украины Игорь Новиков.

«Сегодня случились два знаковых события: 1. НАК [«Нафтогаз України] и Министерство [энергетики и окружающей среды] громогласно сообщили миру, что для нас (простых смертных абонентов) газ в январе будет по 4650 грн за 1 тыс. м³ (правда без НДС, наценок газсбытов и транспортировки). 3. Пришли платежки за январь с ценой 6913 грн (от, например, «Киевоблгазсбыт») за ту же тысячу кубов, которая как ни крути – вот и близко не 4650 грн. Какого х*я, вполне резонно спросите вы», – написал Новиков.

Он высказал мнение, что причиной высокой стоимости газа является тот факт, что он был закуплен «Нафтогазом» летом по высокой цене, а потому компания не хочет продавать его в ущерб себе.

«Дело продвигалось хорошо. Договора с другими игроками рынка заключались. Особо активные борцы за справедливость благополучно игнорились вплоть до конца декабря, и все шло к большому заработку. Но, как часто бывает, внезапно запахло керосином. Как не Роттердамь низкие рыночные цены на газ – 6000 грн и выше никак не выходит. Почувствовав грядущий зрадопад, менеджмент НАК продвинул постанову Кабмина от 24 января, которая задним числом (от 1 января) пересчитывает мега-профиты. Перевожу: в постанове теперь 4650 грн, а в платежках – как повезет», – отметил советник президента.

Новиков считает, что Офис президента должен наращивать компетенцию для контроля за действиями «Нафтогаза». Он также убежден, что необходимо сесть за стол переговоров и найти компромисс с рынком, чтобы ситуация не повторялась.

Советник президента добавил, что передаст Владимиру Зеленскому справку «о совершении преступлений против энергетической безопасности Украины».

Сегодня случились два знаковых события: 1. НАК и Министерство громогласно сообщили миру, что для нас (простых смертных… Posted by Igor Novikov on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

Согласно постановлению правительства №17 от 24 января, стоимость газа для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК поставляет газ в пределах специальных обязательств, определяется с учетом цены на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF), разницы между ценой газа на TTF и на границе Украины, тарифа на вход в украинскую газотранспортную систему и торговой надбавки НАК.

По договоренности с Международным валютным фондом с 1 января 2020 года Украина перешла на рыночное ценообразование на газ для бытовых потребителей. Ожидается, что утвержденный правительством подход к расчету цены на газ будет действовать до 30 апреля. С 1 мая Украина взяла на себя обязательства полностью либерализовать рынок поставки газа бытовым потребителям и обеспечить условия для конкуренции в этом сегменте.

В январе 2020 года «Нафтогаз» установил оптовую цену на природный газ для населения в 4,65 грн/м³.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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