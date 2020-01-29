Экс-замминистра энергетики времен Януковича экстрадировали из Грузии, суд арестовал его

Высший антикоррупционный суд Украины 28 января избрал меру пресечения бывшему заместителю министра энергетики и угольной промышленности времен беглого экс-президента Виктора Януковича, сообщила в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

27 января экс-чиновника экстрадировали из Грузии. Ему присудили меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 45 дней с правом внесения залога в размере почти 6 млн грн.

«Участники преступной группировки, в состав которой входил указанный экс-чиновник, в 2010-2014 годах продавали частным компаниям сжиженный газ, добытый ОАО «Укрнафта» (50% + 1 акция принадлежат государственной НАК «Нафтогаз України») и ОАО «Укргазвидобування» (100% акций принадлежат НАК «Нафтогаз України») по льготным ценам, установленным для реализации газа населению, однако на самом деле перепродавали его другим субъектам хозяйствования, а те уже выпускали в свободное обращение. Вследствие таких действий государственным предприятиям нанесен ущерб в размере более 2 млрд грн. Действия вышеупомянутого лица квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», – сказано в сообщении.

СУД ОБРАВ ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД КОЛИШНЬОМУ ВИСОКОПОСАДОВЦЮ — УЧАСНИКУ ЗЛОЧИННОГО УГРУПОВАННЯ ПРЕЗИДЕНТА-ВТІКАЧА28 січня… Posted by Спеціалізована антикорупційна прокуратура on Teisipäev, 28. jaanuar 2020

Бывший руководитель украинской Генеральной прокуратуры Украины Юрий Луценко заявил в марте 2017 года, что в Грузии был арестован бывший заместитель министра топлива и энергетики Украины Игорь Кирюшин. ГПУ расследовала уголовное производство в отношении Кирюшина по подозрению в соучастии в завладении преступной организацией имуществом ПАО «Укрнафта» и ПАО «Укргазвидобування» на общую сумму более 2 млрд грн. В Министерстве топлива и энергетики Кирюшин работал с июня 2009-го по март 2011 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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