По делу Ивана Голунова задержали бывших сотрудников УВД

В Москве по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержаны бывшие оперативники Управления внутренних дел по Западному административному округу. Пять бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков доставлены к следователю на допрос, говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

По данным источников издания Baza, бывшие сотрудники полиции проходят по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении Ивана Голунова и участвовали в его задержании.

Ранее Голунов был признан потерпевшим по делу о превышении полицейскими должностных полномочий. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, проводивших летом 2019 года задержание журналиста.

Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в Москве, а затем и арестован по подозрению в покушении на сбыт наркотиков, которые полицейские якобы нашли в его рюкзаке. Журналист настаивал, что наркотики ему подбросили.

В защиту Голунова поднялась мощная общественная кампания. В итоге экспертиза выявила, что наркотики, найденные у него, не могли принадлежать Голунову. Дело против журналиста прекратили, а его освободили. Полицейских, причастных к задержанию сотрудника «Медузы», уволили. Однако долгое время потерпевший не мог добиться возбуждения против них уголовных дел.

Голунов считает, что наркотики ему подбросили за его антикоррупционные расследования – в частности, о похоронном бизнесе в Москве. Журналист называл имена возможных заказчиков его преследования, они были связаны с ФСБ, однако в отношении них никаких следственных действий до сих пор не проведено.

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