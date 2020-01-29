Россия и Китай начали разработку вакцины от коронавируса

Россия и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса, и Пекин уже передал Москве геном вируса, сообщила в среду российская дипломатическая миссия в Китае.
Число погибших от вируса в Китае в среду выросло до 132. Количество подтвержденных случаев инфицирования составляет около 6 тысяч.
«Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины», – говорится в сообщении российского консульства в Гуанчжоу.
Из сообщения неясно, работают ли российские и китайские ученые вместе или раздельно.
Россия, где пока не было подтвержденных случаев заражения вирусом, во вторник начала осматривать всех российских туристов, возвращающихся из Китая, сообщил в среду Роспотребнадзор.
Россия также ведет переговоры с Китаем об эвакуации своих граждан из Уханя и провинции Хубэй, эпицентра эпидемии, сообщило консульство.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Мы давно уже живем на этом свете и для нас не сюрприз, что политики – очень гибкие существа. Особенно в том, что касается внешних атрибутов. Простой пример – при Ельцине – буквально все начали играть в теннис, даже такие неприспособленные к спорту люди, как мэр Лужков. Последние года три большая часть русских губернаторов вдруг стала […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россия «принципиально» включила в список на обмен обвиняемых в теракте в Харькове — прокурор / 26 декабря
- В работе соцсети Facebook произошел глобальный сбой / 27 ноября
- Путин пообещал рассмотреть введение понятия «уличная медицина» / 5 декабря
- Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки Евро-2020 / 30 ноября
- Пожар в Одессе. Среди развалин сгоревшего здания обнаружили тело женщины / 5 декабря
- Номинант на Нобелевскую премию считает Шамсутдинова «героем нашего времени» / 13 декабря
- МВД выступило против снижения порога безнаказанного превышения скорости / 5 декабря
- Лукашенко пообещал продолжить интеграцию с Россией в случае переизбрания / 24 декабря