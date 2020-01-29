Россия и Китай начали разработку вакцины от коронавируса

Россия и Китай начали разработку вакцины от коронавируса

29.01.2020, 12:52, Новости дня

Россия и Китай работают над созданием вакцины от коронавируса, и Пекин уже передал Москве геном вируса, сообщила в среду российская дипломатическая миссия в Китае.

Число погибших от вируса в Китае в среду выросло до 132. Количество подтвержденных случаев инфицирования составляет около 6 тысяч.

«Российские и китайские специалисты приступили к разработке вакцины», – говорится в сообщении российского консульства в Гуанчжоу.

Из сообщения неясно, работают ли российские и китайские ученые вместе или раздельно.

Россия, где пока не было подтвержденных случаев заражения вирусом, во вторник начала осматривать всех российских туристов, возвращающихся из Китая, сообщил в среду Роспотребнадзор.

Россия также ведет переговоры с Китаем об эвакуации своих граждан из Уханя и провинции Хубэй, эпицентра эпидемии, сообщило консульство.



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