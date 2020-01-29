Секретарь ОП предложила закрепить в преамбуле Конституции роль гражданского общества

Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Лидия Михеева назвала важным отметить в преамбуле Конституции роль и место гражданского общества.
В среду в ОП РФ проходят общественные слушания проекта закона Российской Федерации о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти», информирует РАПСИ.
По словам Михеевой, на заседании рабочей группы обсуждалась возможность корректировки преамбулы. Сама секретарь ОП предлагает отметить в преамбуле роль и место гражданского общества, закрепить в качестве принципа важность и признание общественного служения.
Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.
23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 11 февраля.
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