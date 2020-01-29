Представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы сложила полномочия

Представитель Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Валерия Лутковская сложила свои полномочия, сообщила представитель Луганской народной республики в подгруппе Ольга Кобцева.
«Сегодня на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам ее участникам было доведено, что Валерия Лутковская прекращает работать в Минске», – сказала она Луганскинформцентру.
Сама Лутковская не явилась на заседание гуманитарной группы по Донбассу, передает РИА «Новости».
Кто займет ее место, пока неизвестно.
В Минске в среду приступили к работе подгруппы по безопасности, гуманитарным и экономическим вопросам. Ожидается начало заседания политической подгруппы. Затем встретятся представители сторон Контактной группы.
Напомним, после саммита в «нормандском формате» президент Украины Владимр Зеленский выразил желание внести изменения в Минские соглашения – в первую очередь это касается пункта о контроле над границей.
Киев требует передать контроль над границей Киеву до выборов в Донбассе, что противоречит соглашениям, однако на саммите в «нормандском формате» лидеры четырех стран в итоге выступили с заявлением в поддержку Минских соглашений.
В Кремле заявили, что изменения в соглашениях возможны только при совместной работе с ДНР и ЛНР.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Мы давно уже живем на этом свете и для нас не сюрприз, что политики – очень гибкие существа. Особенно в том, что касается внешних атрибутов. Простой пример – при Ельцине – буквально все начали играть в теннис, даже такие неприспособленные к спорту люди, как мэр Лужков. Последние года три большая часть русских губернаторов вдруг стала […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Польша после отказа от российского газа решила покупать топливо в США и ЕС / 11 декабря
- Из Москвы в Симферополь отправился первый поезд / 24 декабря
- Зеленский ответил на реплику Путина «А у нас в квартире газ» / 13 декабря
- Орден «За заслуги перед отечеством» третьей степени», врученный Пуговкину, продалина аукционе / 13 января
- В 2019 году более 196 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство / 2 января
- Лондон заявил о праве США защищаться от Ирана / 5 января
- Демограф Анатолий Вишневский: Поддержка семей с детьми — хорошая социальная мера, но это не решение демографической проблемы / 15 января
- В раздевалках финтес-клуба «5 элемент» нашли скрытые камеры – ГБР / 21 декабря