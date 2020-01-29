Представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы сложила полномочия

Представитель Киева в подгруппе по гуманитарным вопросам контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Валерия Лутковская сложила свои полномочия, сообщила представитель Луганской народной республики в подгруппе Ольга Кобцева.

«Сегодня на заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам ее участникам было доведено, что Валерия Лутковская прекращает работать в Минске», – сказала она Луганскинформцентру.

Сама Лутковская не явилась на заседание гуманитарной группы по Донбассу, передает РИА «Новости».

Кто займет ее место, пока неизвестно.

В Минске в среду приступили к работе подгруппы по безопасности, гуманитарным и экономическим вопросам. Ожидается начало заседания политической подгруппы. Затем встретятся представители сторон Контактной группы.

Напомним, после саммита в «нормандском формате» президент Украины Владимр Зеленский выразил желание внести изменения в Минские соглашения – в первую очередь это касается пункта о контроле над границей.

Киев требует передать контроль над границей Киеву до выборов в Донбассе, что противоречит соглашениям, однако на саммите в «нормандском формате» лидеры четырех стран в итоге выступили с заявлением в поддержку Минских соглашений.

В Кремле заявили, что изменения в соглашениях возможны только при совместной работе с ДНР и ЛНР.

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