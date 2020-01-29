Россияне высказались по поводу контрафакта

Половина россиян никогда не видела и не покупала контрафактную продукцию, об этом говорится в исследовании ВЦИОМ.

Половина опрошенных ВЦИОМ респондентов заявили, что не видели и не покупали контрафактную продукцию, 22% сообщили, что видели ее, но не приобретали, а 21% покупали, передает РИА «Новости».

Вместе с тем 7% затруднились ответить на вопрос. Также 76% сообщили, что слышали или знают о маркировке, позволяющей проследить путь продукции от производителя до конечного продавца, которая вводится в России.

23% заявили, что слышат об этом впервые. 73% респондентов отнеслись к инициативе положительно, 10% – отрицательно, 13% – безразлично, 3% – затруднились ответить.

Также россияне рассказали, для какой продукции такую маркировку следует использовать. 55% заявили, что ее нужно применять для медикаментов и медицинских товаров, 47% – для продуктов питания и молочной продукции, 23% – для товаров для детей и игрушек, 17% – для алкоголя.

Большая часть россиян (47%) считают, что такая маркировка снизит количество нелегальной продукции, повысит защищенность от покупки нелегальных товаров (58%), повысит ответственность производителей (59%).

Также 92% респондентов заявили, что производители контрафакта должны нести уголовную или административную ответственность, 94% полагают, что необходимо ввести ответственность для госорганов, допустивших производство такой продукции, 83% выступают за введение ответственности для продавцов.

34% россиян заявили, что покупатель, сознательно приобретающий контрафакт, не должен нести ответственность, или должен быть ответственен только морально (29%).

Опрос производился 21 января, в нем участвовали 1,6 тыс. россиян от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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