Москвич написал заявление на девушку с «коронавирусом»

Житель Москвы написал заявление в полицию на девушку, приехавшую в Россию из Китая. Мужчина утверждает, что она якобы больна коронавирусом.
Как передает «Пятый канал», знакомый рассказал москвичу, что в китайской компании одна из сотрудниц пришла на работу с высокой температурой. Руководство отправило девушку домой.
Наряд полиции выехал по указанному в заявлении адресу. Оказалось, что офис китайской организации был закрыт. Заболевшую сотрудницу не нашли.
Напомним, в декабре прошлого года в китайском городе Ухань было зафиксировано несколько случаев заболевания ранее неизвестным видом пневмонии. Возбудителем стал новый коронавирус 2019-nСov. По последним данным, заразились более шести тысяч человек, 132 больных скончались, сообщает РИА ФАН.
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