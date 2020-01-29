Сотрудники ярославской колонии признали вину в избиениях заключенных

Сотрудники ярославской колонии признали вину в избиениях заключенных

29.01.2020, 12:37, Новости дня

Экс-сотрудники колонии в Ярославле Владислав Писаревский и Роман Оныпа, обвиняемые в избиении осужденных, признали свою вину в Заволжском суде, судья постановил продолжить рассмотрение дела в особом порядке.

Оныпа в ходе судебного заседания заявил, что принял указание «принять жестоко» осужденных от другого сотрудника колонии Максима Яблокова, передает ТАСС.

«Яблоков [дал указание]. Да [он старше меня по званию]», – отметил он адвокату потерпевшего Ирине Бирюковой.

Писаревский, Оныпа и Яблоков обвиняются в избиении осужденного Хадсина Муртазалиева и еще двоих других заключенных в 2016 году. Яблоков ранее также признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Ему назначили наказание в виде трех с половиной лет исправительной колонии общего режима и запретили занимать должности, связанные с исполнением властных полномочий на три года.

Яблоков также является фигурантом дела об избиении в 2017 году заключеннного Евгения Макарова.

В 2018 году после публикации в Сети видео с избиением осужденного Макарова следователи возбудили уголовное дело. Позднее появилось новое видео пыток, после чего все дела об избиениях в колонии в Ярославле объединили в одно производство.

15 января суд приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима бывшего замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергея Ефремова по делу об избиении осужденного Евгения Макарова.



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