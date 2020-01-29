Неизвестный в маске Гая Фокса попытался ограбить банк в Чебоксарах

Неизвестный в маске Гая Фокса попытался ограбить банк в Чебоксарах

29.01.2020, 12:31, Новости дня

В Чебоксарах неизвестный попытался похитить деньги из банка в маске Гая Фокса, сообщили в региональном МВД.

Во вторник мужчина в маске зашел в отделение банка по проспекту Максима Горького в Чебоксарах, и угрожая предметом, похожим на нож, потребовал денег у кассира, сообщается на сайте ведомства.

Ведомство также опубликовало видео с камеры наблюдения, на котором видно, как мужчина в черной одежде и маске Гая Фокса зашел в банк и увел одну из сотрудниц организации.

«По независящим от него обстоятельствам мужчина не смог довести задуманное до конца и покинул помещение. В настоящее время полиция устанавливает личность злоумышленника», – заключили в ведомстве.

В ноябре 2019 года в Нижневартовске суд приговорил почти к девяти годам колонии гражданина Узбекистана, который пытался ограбить банк, вооружившись игрушечным пистолетом.



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