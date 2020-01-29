Россияне назвали уровень мотивирующей к продуктивности зарплаты

Менее половины россиян (40%) выразили готовность повысить производительность на работе, если их зарплата вырастет в полтора-два раза, следует из результатов опроса Аналитического центра НАФИ.
При повышении зарплаты на 10, 20, 30 или 40% лучше работать лишь от 5 до 13% россиян, передает РБК.
Кроме того, 18% респондентов заявили, что они и так работают на пределе возможностей, потому увеличение зарплаты уже никак не скажется на их производительности (в Москве и Петербурге так ответили 27%).
Большинство работающих россиян – 54% – не ожидают роста зарплаты в 2020 году. Обратного мнения придерживаются 29% опрошенных, а еще 7% респондентов опасаются сокращения.
Опрос прошел в декабре 2019 года. В нем участвовали 1,6 тыс. человек старше 18 лет из 50 регионов России.
Ранее россияне назвали зарплату мечты: 28% россиян хотели бы зарплату от 100 до 200 тыс. рублей, а минимальный уровень притязаний продемонстрировали 45% граждан – их удовлетворит ежемесячный доход размером менее 30 тыс. рублей.
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