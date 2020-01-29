Помпео встретится с Джонсоном в Лондоне в попытке укрепить альянс

Госсекретарь США Майк Помпео в среду прибудет в Лондон, чтобы спасти постбрекситовский альянс со старым другом, чья несговорчивость в вопросах о Китае и Иране подчеркивает дипломатическую проблему для Вашингтона.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с восторгом говорил о перспективах большого нового торгового соглашения с США, которое может заполнить вакуум, вызванный предстоящим выходом Великобритании из Евросоюза в пятницу.

Однако встречи Помпео с Джонсоном и министром иностранных дел Домиником Раабом в среду могут стать упражнениями в ограничении ущерба «особым отношениям».

Помпео прилагает все усилия, чтобы убедить Джонсона в том, что выдача разрешения китайской технологической компании Huawei на строительство сетей мобильной связи следующего поколения 5G преставляет угрозу безопасности в долгосрочной перспективе.

Во вторник британские власти согласились с ограниченной, но все же важной ролью Huawei.

«Соединенные Штаты разочарованы решением Великобритании», – говорится в лаконичном заявлении высокопоставленного чиновника администрации.

Разногласия по поводу Ирана и заявлений американского прокурора о том, что британский принц Эндрю торпедировал расследование ФБР по делу покойного сексуального преступника Джеффри Эпштейна, лишь усиливают напряженность.

Возможно, Джонсон теперь просто надеется, что «со стороны США не будет резких заявлений о том, что этот любовный роман закончился», считает Иэн Бонд из Центра за европейскую реформу.

Бонд указал, что представители США неоднократно предупреждали, что включение Huawei в программу строительства британских сетей 5G может привести к тому, что Вашингтон прекратит обмениваться разведданными с Лондоном.

«Можно с большой уверенностью сказать, что британцы не отнеслись к этим угрозам очень серьезно, и теперь мы узнаем, следовало ли им отнестись к ним более серьезно или нет», – заявил Бонд AFP.

Возможно, Джонсон почувствовал, что будет дальше, во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся после окончательного решения по Huawei, принятого его командой по национальной безопасности.

На Даунинг-стрит сообщили, что Джонсон «подчеркнул важность совместной работы стран-единомышленниц по диверсификации рынка и преодолению доминирования небольшого числа компаний».

Великобритания ограничит долю Huawei на рынке сетей связи 5G примерно третьей частью, чтобы создать пространство для работы новых компаний.

Тем не менее, решение Джонсона все равно станет испытанием для его расхваливаемой дружбы с непредсказуемым хозяином Белого дома.

До настоящего времени Трамп был большим поклонником и Джонсона, и «Брексита». Он обольщал Лондон обещанием заключить новое торговое соглашение до конца года.

Эти переговоры могут официально начаться сразу после «Брексита», который произойдет в пятницу в 23:00 по Гринвичу.

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