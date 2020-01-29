В РФ прибывших из Китая туристов начали проверять на коронавирус

На территории РФ не имеется подтвержденных эпизодов заражения коронавирусом. Такое заявление сделали сотрудники Роспотребнадзора. Однако всех, кто прибывает в Россию из Китая начали проверять на наличие опасной инфекции.

Согласно информации ведомства, за весь период мониторинга эксперты выявили почти 140 человек с симптомами респираторных острых вирусов, но у всех пациентов коронавирус не обнаружили. Роспотребнадзор с 28 января проводит обследование в авиагаванях прибытия всех вернувшихся с Китая туристов на данное заболевание, к чему граждане РФ отнеслись положительно.

В целях быстрого сбора данных была организована работа российских и китайских переводчиков. Всех людей, которые вызывают подозрение в процессе карантинного контроля, отвозят в больницу. Там врачи берут у них анализы на предмет всех вероятных возбудителей ОРВИ, включая и новый коронавирус.

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