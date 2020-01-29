Песков оценил возможность переезда федеральных министерств в регионы

Вопрос децентрализации и переезда федеральных министерств в регионы не обсуждается, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речь об этом не идет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к идее, впервые прозвучавшей на заседании рабочей группы по изменению Конституции, о децентрализации и переезде федеральных министерств в регионы, передает РИА «Новости».

Напомним, 20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении должно состояться 11 февраля.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и РФ требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года.

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