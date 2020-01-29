Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве ростовского депутата

Подозреваемым в деле об убийстве депутата законодательного собрания Ростовской области, директора госучреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт зерновых культур имемни Калиненко» Андрея Алабушева, по предварительным данным, является сыном уволенного сотрудника, пишут СМИ.
Об этом сообщил ТАСС один из собеседников в правоохранительных органах региона.
Другой источник заявил, что отец подозреваемого находится на допросе у следователя.
Позже Следственный комитет сообщил, что подозреваемый в убийстве депутата Алабушева и его супруги, вероятно, покончил с собой.
Ведомство сообщало, что мотивом преступления, вероятно, стали личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим.
Депутат законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев и его жена были найдены убитыми в собственном доме 28 января.
Алабушев – депутат регионального парламента VI созыва, член фракции «Единая Россия». Работал в комитете по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Директор Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур имени Калиниченко.
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